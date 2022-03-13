الدفاع الروسية: إسقاط قاذفة وطائرتين مسيرتين تابعة لكييف من قبل القوات الروسية

2022/03/13 | 14:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قاذفة أوكرانية من طراز “سو-24” وطائرتين مسيرتين تابعتين لكييف أسقطتها القوات الجوفضائية الروسية.وخلال موجز صحفي أشار المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف إلى أن القاذفة أسقطت بالقرب من بلدة لوبيموفكا في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.وذكر المتحدث أن 3687 هدفا تابعا للبنى التحتية العسكرية في […]

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