الصدر وبارزاني يتفقان على تشكيل لجنة للتحقيق بوجود مقرات إسرائيلية

2022/03/13 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر ومسعود بارزاني يتفقان على تشكيل لجنة تقصّي حقائق

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