الصدر يعقد غرفة عمليات بشأن الهجوم الصاروخي على أربيل

2022/03/13 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الأحد، غرفة عمليات بشأن الهجمات الصاروخية على اربيل .

وقال مكتب الصدر في بيان، إنّ “السيد مقتدى الصدر عقد غرفة عمليات تجري فيها بعض الاتصالات الداخلية والخارجية بجهات حكومية وسياسية حول الاعتداء الذي طال إقليم كردستان في شمال العراق”.

وأضاف، أن “الاعتداء سابقة خطيرة تهدد أمن الوطن وسيادته”.

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