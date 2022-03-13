رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة

2022/03/13 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ،اليوم الأحد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “الجانبين بحثا الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للعراق في الاختصاص القضائي والقانوني”.

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