2022/03/13 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته

عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف الليلة

الماضية عاصمة إقليم كردستان العراق

مدينة أربيل، قائلا إن القصف طال موقعا

تابعا لإسرائيل هناك.

وذكر الحرس الثوري في بيان صدر ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرس الثوري الايراني يتبنى الهجوم الصاروخي على أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرس الثوري الايراني يتبنى الهجوم الصاروخي على أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).