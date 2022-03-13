الملايين تحت الحجر.. كورونا يتفشى مجددا في الصين

2022/03/13 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت السلطات الصينية، الأحد، الحجر المنزلي على ملايين الأشخاص في أنحاء مختلفة من البلاد بعد تسجيل 3393 إصابة جديدة بكوفيد-19، في حصيلة يومية قياسية منذ بدء تفشي الجائحة في فبراير2020.

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