الصدر يدعو الى رفع مذكرة احتجاج ضد ايران

2022/03/13 | 15:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجب التحقيق بالحادثة بأسرع وقت ممكن .

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