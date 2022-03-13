الاعرجي يناقش مع سفيرة استراليا ملف هروب سجناء داعش من سجن الحسكة

2022/03/13 | 15:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، مع لسفيرة الاسترالية في بغداد، ملف هروب سجناء داعش من سجن الحسكة في سوريا.وذكر بيان لمكتب الاعرجي، أن الاخير “استقبل بمكتبه اليوم، السفيرة الأسترالية في بغداد، بولا غانلي، وبحث معهاآخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون المشترك في […]

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