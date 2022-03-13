شرطة النفط تضبط وكراً للتهريب في كركوك

2022/03/13 | 15:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة النفط، اليوم الاحد، عن ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في محافظة كركوك.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة مشتركة من مركز شرطة نفط كركوك ومفرزة من الاستخبارات وأمن الأفراد، تمكنت من ضبط ساحة تستخدم في تدوير وتهريب النفط ومشتقاته في ناحية يايجي التابعة لمحافظة كركوك”.وأضافت […]

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