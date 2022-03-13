حكومة كردستان: الحرس الثوري استهدف موقعا مدنيا وليس قاعدة عسكرية

2022/03/13 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان ،اليوم الأحد، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل العاصمة، موقعاً مدنيا وليست قاعدة إسرائيلية.

وقال المجلس في بيان ” فيما يتعلق بالهجوم الجبان على أربيل في 13 آذار/ مارس 2022، بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأمريكية، نعلن أن الموقع المستهدف كان موقعا مدنيا، وأن هذا التبرير هو فقط لإخفاء هذه الجريمة البغيضة، وان الدعاية التي يروج لها مرتكبو الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة.

وأضاف البيان، “لقد كررت إيران هذه الهجمات مرات عديدة، وصمت المجتمع الدولي أمام هذه الهجمات الجبانة سيمهد الطريق لاستمرار مثل هذه الجرائم”.

ودعت رئاسة وزراء الإقليم، “الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى التحقيق العاجل في هذه الهجمات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وزيارة الموقع المستهدف، والكشف عن الحقائق للجمهور العالمي واتخاذ موقف قوي من هذه الهجمات”.

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