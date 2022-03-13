الصدر وبارزاني يتفقان على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية باربيل

2022/03/13 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاحد، على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية باربيل .وذكر المكتب الاعلامي للصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الصدر تلقى اتصالاً هاتفياً من مسعود بارزاني وجرى خلاله البحث حول ما حصل في أربيل يوم أمس".واضاف ان "الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية تمّ استهدافها".

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