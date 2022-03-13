الداخلية: الجولات التفتيشية على الاسعار مستمرة خلال شهر رمضان

2022/03/13 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن استقرار اسعار المواد الغذائية في الاسواق نسبيا، فيما اشارت الى استمرار جولاتها التفتيشية خلال شهر رمضان.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الجولات التفتيشية على الاسعار مستمرة خلال شهر رمضان"، مبينا ان "العرض والطلب على السلع والمواد الغذائية قبل شهر رمضان وتسارع المواطنين على شراء البضائع وتخزينها عادة ما تؤدي الى حدوث ارتفاع بالاسعار".

واضاف، "هناك ارتفاع باسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة على مستوى العالم، نتيجة ارتفاع اسعار النفط والازمات السياسية العالمية"، لافتا الى ان "العراق شهد محاولات للتلاعب بالاسعار من قبل ضعاف النفوس".

وتابع، ان "مبادرة حكومية انطلقت، وبجهد من قبل وكالة الوزارة للتحقيقات الاتحادية وخاصة من خلال المديرية العامة للجريمة المنظمة، فضلا عن الدور الكبير في توعية وتثقيف من قبل دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية ومن خلال الشرطة المجتمعية والفرق الميدانية لوكالة الاستخبارات تم ضبط بعض المخالفين".

ولفت، ان "التعاون مع وزارتي التجارة والزراعة والجهات ذات العلاقة اسفر عن استقرار الاسعار نسبياً".

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