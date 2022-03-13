2022/03/13 | 15:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُقدّم جزيرة إسكيا الهادئة في البحر التيراني جرعة دافئة من الجمال، والروح، والضيافة الإيطالية، مع نفحة سخيّة من الحنين إلى إيطاليا الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسكيا.. جزيرة الفردوس التي تمنحك طعم إيطاليا الحقيقي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسكيا.. جزيرة الفردوس التي تمنحك طعم إيطاليا الحقيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).