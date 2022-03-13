سيمور هيرش في تقصياته الصحفية-6 - سعيد مضيه

2022/03/13 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه المزيد من تهميش الكونغرس..



تشيني على خطى كيسنجر"الولايات المتحدة ليست بحاجة الى الديبلوماسية " عبارة أوردها بطرس بطرس غالي في مذكراته وهو يعلق على إصرارالولايات المتحدة على رفض تجديد ولايته أمينا عاما للأمم المتحدة، عقابا له على نشر تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي مجزرة قانا ، واتهم إسرائيل باقتراف المجزرة؛ الولايات المتحدة الأميركية تمارس سياستها الخارجية بالعنف المسلح والعقوبات.



عشرون سنة ......





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