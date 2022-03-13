موسكو: تجميد نحو 300 مليار من احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي بسبب العقوبات

2022/03/13 | 15:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي والذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار.وقال سيلوانوف في حديث تلفزيوني اليوم الأحد: “هذا ما يقرب من نصف الاحتياطيات التي كانت بحوزتنا.لدينا إجمالي احتياطيات تبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار […]

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