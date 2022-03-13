كيفية فتح الأنف.. الحيل الأربع السهلة!

2022/03/13 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا داعي للقلق بشأن انسداد الأنف، ولكنه قد يكون مزعجا للغاية ويستغرق بعض الوقت.إليكم 4 طرق سهلة للتخلص من انسداد الأنف.يحدث انسداد الأنف بسبب مرض بسيط، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا.ويكشف موقع “إكسبريس” عن خمس طرق سهلة لتسريع وقت الشفاء.كيفية فتح الأنف يمكن أن يشمل احتقان الأنف ألما في […]

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