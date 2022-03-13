بذكريات 2009.. بيان رئاسي بشأن سفر جماهير الجزائر إلى الكاميرون

2022/03/13 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، السبت، بيانا رسميا بشأن التكفل بجماهير المنتخب الجزائري التي تريد السفر إلى الكاميرون لتشجيع "الخضر" في لقاء الذهاب الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2002 في قطر، المقرر يوم 25 مارس الجاري بملعب "جابوما".

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