هل قادة الاطار قبلوا شخص السيد جعفر الصدر ام برنامجه سحب القواعد الامريكية ؟

2022/03/13 | 15:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ سهيل العبيدي ..كثرٌر من الكتابات على النت حذرت قيادة الاطار، من لعبة السيد مقتدى الصدر وتكتيكه الاخير ومن تقلباته المعهودة سابقا بتقديمه كمقترح للاطار السيد ابن عمه (جعفر الصدر) كرئيس للحكومة القادمة، بأن ذلك سيكون بمثابة فخ لقوى الاطار التنسيقي ومن بعد سيتخطى المانع بالثلث المعطل الذي بيد الاطار وحلفائه في البرلمان ومن […]

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