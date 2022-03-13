الحرب الروسية ومعضلة القوة

2022/03/13 | 15:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد سيف الدولة ..تثير الحرب الروسية العديد من الشجون العربية، وتنكأ جراحنا التى لا تندمل، وتضعنا مرة أخرى امام نقاط ضعفنا وامراضنا المزمنة التى لا تشفى؛ وعلى رأسها معضلة الاختلال الهائل فى موازين القوى، وانتصار الاقوى ظالما كان أو مظلوما؛ معضلة لم نتمكن من حلها بعد فى عالمنا العربى وفى عديد من […]

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