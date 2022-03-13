2022/03/13 | 15:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على تسعة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها في قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت من إلقاء القبض على تسعة مطلوبين بقضايا مخدرات منفصلة”.وأضافت، انه “تم القبض عليهم وفق المادتين […]

ظهرت المقالة القبض على 9 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 9 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 9 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).