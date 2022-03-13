الأنواء الجوية تتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة وفرصة للأمطار والثلوج

2022/03/13 | 15:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، يوم الأحد 13 آذار/مارس 2022، حالة الطقس في البلاد لليوم وللأيام المقبلة.

توقعت الهيئة تساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية من المناطق الشمالية

وتوقعت الهيئة انخفاضًا في درجات الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار والثلوج في بعض مناطق العراق.

وذكر بيان للهيئة، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "طقس البلاد ليوم غد الإثنين سيكون صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوًا وفي الأقسام الشمالية منها غائمًا جزئيًا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة وفرصة لتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية منها، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلًا عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائمًا جزئيًا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خلال الليل في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا وأحيانًا غائمًا، في حين سيكون الطقس صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلًا عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع، أن " طقس يوم الأربعاء سيكون غائمًا جزئيًا وأحيانًا غائمًا في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا وأحيانًا غائمًا مع تساقط زخات مطر خفيفة في كن متفرقة وتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية منها، فيما سيكون الطقس غائمًا جزئيًا في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلًا عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض درجات عدة عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحوًا في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة وفرصة لتساقط الثلوج فوق الأقسام الجبلية منها، فيما سيكون الطقس صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلًا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

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