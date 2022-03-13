بيولي: جدول الكالتشيو افتراضي.. ويوفنتوس مرشح للقب

2022/03/13 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةعلق ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، على انتصار فريقه أمام إمبولي بهدف دون رد، أمس السبت، والابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد ميلان في الصدارة إلى 63 نقطة من 29 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان حامل اللقب والذي يحل ثانيا برصيد 58 نقطة من 27 مباراة.

وقال بيولي، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا: "علينا دائمًا اعتبار المباراة التالية الأكثر أهمية لنا.



نحن في القمة وعلينا الاستمرار والتركيز على مباراة تلو الأخرى".

وأضاف: "الجدول يبدو جميلًا لنا، لكنه افتراضي، لأن هناك مباريات مؤجلة.



أعتقد أن من العدل لو لعب الجميع نفس العدد من المباريات، لكن هذا الأمر خارج سيطرتنا".

وتابع: "لقد قدمنا أداءً جيدًا ضد إمبولي، وسيطرنا على المباراة ولم نواجه الكثير من المخاطر.



تسبب لنا المنافس في بعض المشاكل كما أننا ارتكبنا أخطاء، لكننا قدمنا أداءً دفاعيًا جيدًا".

وواصل مدرب ميلان: "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر إحكامًا للمساحة بين الخطوط، ثم نكون مستعدين للهجوم عند سرقة الكرة مرة أخرى".

وأكمل: "إن حسم المباراة مبكرًا يعد الحل المثالي، لكن في هذه المرحلة من الموسم، كل فريق يصبح لديه هدف، ويجب أن تبذل جهدًا لتحقيق الفوز".

وأردف ستيفانو بيولي: "متى ستقول أخيرًا أن لقب الدوري الإيطالي بات هدف ميلان؟ قبل الجولة الأخيرة من الموسم، إذا كنا متفوقين بـ4 نقاط".

وأتم: "هل ما زال يوفنتوس في سباق اللقب؟ بالتأكيد..



لا يزال هناك 27 نقطة ممكنة، لقد حققوا سلسلة مذهلة من النتائج الإيجابية، لذا أرى أن أصحاب المراكز الـ5 الأولى في السباق".

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