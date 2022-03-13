دولة القانون يناقش مخرجات اجتماع الحنانة

2022/03/13 | 15:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الأحد، عن اجتماع مرتقب يجمع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع قيادات الائتلاف للتباحث بشأن أهم المستجدات السياسية بعد اجتماع الحنانة.وقال الحمامي في حديث لوكالة / المعلومة /، أن “لقاءً مرتقباً سيجمع قيادات ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي مساء اليوم لبحث […]

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