2022/03/13 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، موقف بلاده المعارض لفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال الوزير أثناء مؤتمر صحفي عقد في أنطاليا التركية: “إن موقفنا مكشوف وواضح ومفاده أن العقوبات لن تحل المشكلة”.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى عدة فرضت حزمات جديدة من […]
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وقال الوزير أثناء مؤتمر صحفي عقد في أنطاليا التركية: “إن موقفنا مكشوف وواضح ومفاده أن العقوبات لن تحل المشكلة”.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى عدة فرضت حزمات جديدة من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة: العقوبات ضد موسكو ليست حلا للمشكلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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