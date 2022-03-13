أنقرة: العقوبات ضد موسكو ليست حلا للمشكلة

2022/03/13 | 15:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، موقف بلاده المعارض لفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وقال الوزير أثناء مؤتمر صحفي عقد في أنطاليا التركية: “إن موقفنا مكشوف وواضح ومفاده أن العقوبات لن تحل المشكلة”.وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى عدة فرضت حزمات جديدة من […]

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