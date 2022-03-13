الخارجية: الاعتداء يُعد إستهدافا لأمن العراق وإستقرار شعبه

2022/03/13 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجيَّة العراقية ،اليوم الأحد، القصفَ الصاروخيّ الذي طالَ مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، لِما يحملهُ من إنتهاكٍ صارخ للسيادةِ العراقيَّة، وترهيبٍ للآمنين ويتسبّب بزعزعةِ الأمنِ والإستقرار في الإقليم وعموم العراق، في مرحلةٍ بالغة الأهميّة.

واضافت الخارجية، إنَّ هذا الاعتداء يُعَدُّ إستهدافاً لأمنِ العراق وإستقرار شعبه، ويتطلّب موقفاً موحداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى .

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