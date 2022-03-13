البابا فرنسيس يدعو إلى وقف “المجرزة” في أوكرانيا

2022/03/13 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

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دعا البابا فرنسيس ،اليوم الأحد، إلى وقف “المجزرة” و”الهجوم المسلح غير المقبول” في أوكرانيا التي باشرت القوات الروسية غزوها في 24 شباط/فبراير.

ودان البابا “الوحشية” المتمثلة في قتل أطفال ومدنيين، وأضاف متحدثاً بعد صلاة الأحد “أوقفوا هذه المجزرة”.

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