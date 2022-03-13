البرلمان الكردستاني يدين الهجوم الصاروخي الجبان على أربيل

2022/03/13 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان برلمان كوردستان ،اليوم الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كوردستان ليلة الأمس، مطالباً الحكومة العراقية والمجتمع الدولي أن يكثفوا جهودهم لمنع هذه الاعتداءات على سيادة البلد وأمن المواطنين

وذكر البرلمان في بيان له “باسم برلمان كوردستان ندين بشدة الهجوم الصاروخي الجبان، الذي وقع الليلة الماضية على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، من دون أي مبرر، ونحمد الله تعالى أن لم يؤد إلى أضرار في الأرواح”.

تابع “في الوقت الذي نعرب فيه عن استيائنا لما حدث، نبدي تعاطفنا للمواطنين الأعزاء في مدينة أربيل، ونطالب في الوقت نفسه الحكومة العراقية والمجتمع الدولي العمل بجدية، على هذه الاعتداءآت والهجمات، وأن يكثفوا جهودهم لمنع هذه الاعتداءات على سيادة البلد وأمن المواطنين”.

وأكد أن “إرادة شعب كوردستان للتقدم والتعايش والاستقرار في إقليم كوردستان أقوى بكثير من أن يهزها هذا العمل الإرهابي الجبان”

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