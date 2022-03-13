لا اصلاح ممكنا ولا تغيير .. من دون محاربة الفساد

2022/03/13 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد فهمي ..ومكافحة الفساد يجب ان لا تقتصر على محاسبة الفاسدين، وتفكيك واجتثاث شبكاته المتغلغلة في جميع مفاصل الدولة بالتواطؤ مع امراء المال في القطاع الخاص، وانما لابد ان تمتد الى القضاء على عوامل انتاجه، والى تغيير البيئة السياسية والادارية الحاضنة له في الدولة وفي سلطاتها المختلفة.وفي ضوء تجربة الحكم منذ […]

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