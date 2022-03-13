هيئة النزاهة تكشف نسبة استجابة كبار المسؤولين لكشف الذمة المالية

2022/03/13 | 15:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن موقف استجابة الرئاسات الثلاث لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة للعام الحالـي، إضافة إلى المشمولين في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والسلطة القضائيَّـة والمحافظين.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنَّ “نسبة الاستجابة لكشف الذمَّة الماليَّة حسب الاستمارات المُستلَّمة من المدة 3/1/2022ولغاية 28/2/2022 بلغت 100% […]

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