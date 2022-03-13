الحرس الثوري الإيراني يتبنى هجمات استهدفت

2022/03/13 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، مسؤوليته عن الضربات الصاروخية الباليستية على إربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل، قائلاً إن الهجمات أصابت "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بواسطة "صواريخ قوية ونقطوية".

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