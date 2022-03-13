2022/03/13 | 16:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يركز العالم أجمع على فيروس كورونا باعتباره وباءاً عالمياً منذ عام 2020، وعلى الرغم من خطورة الفيروس التاجى، إلا إن هناك أمراض أخرى شديدة العدوى، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 أمراض شديدة العدوى يجب الحذر منها، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.وأمراض الجهاز التنفسي مثل كورونا مسؤولة عن أعلى الوفيات في جميع […]

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