السؤال البرلماني بين المصلحة الخاصة والعامة

2022/03/13 | 16:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الشيخ محمد الربيعي || [ وَ قِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ] السؤال البرلماني هو أحد وسائل الرقابة البرلمانية التي تمكن البرلمان من متابعة أعمال السلطة التنفيذية في مختلف الجوانب على النحو الذي ينص عليه الدستور والقانون ، و جاءت الأسئلة البرلمانية كأداة برلمانية بسيطة المغزى و لكنها تحتمل أن تكون وخيمة الأثر ، […]

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