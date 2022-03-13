ائتلاف المالكي يكشف سبب تواجد الحلبوسي والخنجر داخل اجتماع الحنانة

2022/03/13 | 16:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف ائتلاف دولة القانون، الأحد، سبب تواجد خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي داخل اجتماع البيت الشيعي في الحنانة، مؤكداً أن التحالف الثلاثي أراد أن يبعث رسالة للإطار التنسيقي.وقال عضو الائتلاف عادل المانع في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “تواجد أطراف التحالف الثلاثي ضمن اجتماع الإطار التنسيقي والتيار الصدري كان حاملاً رسالة للإطار مفادها […]

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