2022/03/13 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، مقترحا على الحكومة لخطة زراعية لمواجهة ازمة الغذاء العالمية.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



نائب يقترح على الحكومة “خطة زراعية” لمواجهة ازمة الغذاء العالمية أولاً على ايرث نيوز.

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