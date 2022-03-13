قصف اربيل حمالة الاوجه - عماد علي

2022/03/13 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي الوقت المختار من قبل الفاعلين يشير الى امور مختلفة و الشكل و الجهة المقصودة من العملية تحمل ايضا اهداف داخلية عراقية كوردستانية و خارجية ايرانية امريكية تركية، و تحوي في طيات كيفية تنفيذ هذه العملية غير المسبوقة بهذا الشكل و النوع و الكيفية، تحوي احتمالات سياسية ذات طابعين او محورين سواء امريكي تركي ديموقراطي سني او ايراني عراقي شيعي اتحادي.لو عرفنا الارضية السياسية في اقليم و العراق واسترجعنا ......





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