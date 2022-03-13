2022/03/13 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، على أهمية مواجهة مايوركا غدًا في الدوري الإسباني بملعب أبيروستار.وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “لدينا مشاعر طيبة لأن حالة الفريق جيدة ونستمر في طريقنا بشكل جيد، وجميع اللاعبين في جاهزية تامة”.وأضاف: “لدينا عوامل للفوز على مايوركا، لكننا نعرف أنها ستكون […]

ظهرت المقالة أنشيلوتي يعلن جاهزية لاعبيه لمواجهة مايوركا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنشيلوتي يعلن جاهزية لاعبيه لمواجهة مايوركا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنشيلوتي يعلن جاهزية لاعبيه لمواجهة مايوركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).