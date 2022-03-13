2022/03/13 | 16:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء إلى 140.7 نقطة في فبراير/ شباط 2022، بزيادة قدرها 3.5 نقاط، أي 3.9% عما كان عليه في يناير/ كانون الثاني 2022.وهو أعلى مستوى جديد له على الإطلاق في الشهر الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من القمح إلى الألبان والزيوت.. ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الغذاء عالميًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من القمح إلى الألبان والزيوت.. ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الغذاء عالميًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).