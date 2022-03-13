بالوثيقة.. محافظ ذي قار يكلف مديرا جديدا لبلدية الناصرية

2022/03/13 | 16:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار محمد هادي الغزي يكلف المهندس (محمد عكاب جاسم) بمهام إدارة بلدية الناصرية.

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محافظ ذي قار يكلف مديرا جديدا لبلدية الناصرية أولاً على ايرث نيوز.

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