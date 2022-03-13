الديلي ميل: السعودية نفذت اكبر عملية اعدام جماعية والمنظمات الحقوقية تدين ذلك

2022/03/13 | 16:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية، الاحد، ان السعودية نفذت اكبر عملية اعدام جماعي في تاريخها حيث شهد يوم امس اعدام 81 رجلا في يوم واحد تضمنت 73 سعوديا “شيعيا” وسبعة يمنيين وسوري واحد .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “عدد الذين تم اعدامهم يوم امس من […]

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