اسعار النفط تحقق خسائر اسبوعية نتيجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها بداية الحرب

2022/03/13 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي بسبب مخاوف شح الإمدادات والعقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا، لكنها حققت خسائر على المستوى الأسبوعي.

وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في توترات واسعة على السوق النفطية، حيث أشعلت أسعار الخام إلى مستوى قياسي هو الأعلى في اربعة عشر عاما، كما ارتفعت أسعار الوقود بشكل هيستيري، ما فاقم من ضغوط التضخم في أغلب دول العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اكثر من ثلاث دولارات لتبلغ عند التسوية مئة واثني عشر دولار ا وسبعة وستين سنتا للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند مئة وسبعة دولارات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتبلغ عند التسوية 109 دولار للبرميل.

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