الرشيد يعلن اطلاق السلف الشخصية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية

2022/03/13 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصرف الرشيد، اليوم الأحد، عن مباشرته بإطلاق السلف الشخصية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ألكترونياً.

وقال المكتب الإعلامي في بيان، إنَّ “التقديم على السلف سيكون الكترونياً من خلال التطبيق الذي سينشر على صفحة الفيس بوك والصفحة الرسمية للمصرف”.

وحذَّر المصرف وفقاً للبيان من “ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال الراغبين بالتقديم”، موكداً، أنَّ “التقديم فقط من خلال التطبيق الألكتروني ولا يوجد وسيط بين المصرف والمستفيدين”.

وتابع، أنَّ “سلف الموظفين والمتقاعدين سيتم اطلاقها خلال الأيام المقبلة”.

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