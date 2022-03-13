انخفاض كبير بوفيات واصابات كورونا اليومية في العراق

2022/03/13 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الصحة، 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1326 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالتين اثنتين في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 22729”.

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