البطريركية الكلدانية عن قصف أربيل: ظروف معقدة تحتاج إلى رص الصفوف

2022/03/13 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستنكر البطريركية الكلدانية الاستهداف الصاروخي على مدينة اربيل الذي حدث فجر اليوم، مما ارهب السكان الأبرياء وخلف أضراراً مادية ببيوت بعض المواطنين.تؤكد البطريركية ان معالجة الإشكالات تتم عبر الحوار الحضاري لضمان مستقبل افضل للجميع وليس عبر السلاح الكارثي.وتدعو العراقيين الى التهدئة في هذه الظروف المعقدة والى رص الصفوف وتضافر الجهود للإسراع بتشكيل حكومة […]

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