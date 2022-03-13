ماذا تعرف عن تأثير كورونا على الأسنان واللثة؟

2022/03/13 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت طبيبة الأسنان الروسية ناتاليا كادكالوفا عن مشاكل الأسنان، التي يعاني منها بعض الأشخاص بعد الإصابة بفيروس كورونا.وقالت كادكالوفا، في مقابلة إنه يمكن أن تترافق متلازمة “ما بعد الكوفيد”مع مجموعة متنوعة من الأعراض.على وجه الخصوص، قد يصاب الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروسات التاجية ببعض أمراض الفم.وأشارت إلى أنه “الشيء الرئيسي […]

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