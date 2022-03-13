العراق يسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

2022/03/13 | 16:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، يوم الأحد 13 آذار/مارس 2022 إلى أكثر من 2.3 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، وتضمن تسجيل 421 إصابة جديدة، وحالتي وفاة جراء المرض.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 1326 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98%.

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