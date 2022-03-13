الموارد تحدد موعد بدء الخطة الزراعية الصيفية

2022/03/13 | 16:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، موعد بدء الخطة الزراعية للموسم الصيفي.وقال مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية حاتم حميد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطط الزراعية منذ بداية الموسم الشتوي تضمنت اغلاق التصاريف المطلوبة من اجل تلبية الاحتياجات المائية منها مياه الشرب واستخدامات البلديات والصناعية اضافة الى القطاع الزراعي والأهوار"، مؤكدا أن "الخطة الزراعية مستمرة ولا نقص فيها".وأشار إلى أن "الخطة الصيفية تبدأ مطلع شهر حزيران المقبل وسيتم الاعتماد على الخزين المائي المتاح"، مبينا أن "شهر ايار المقبل سيعقد اجتماعا مع وزارة الزراعة واللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين، من اجل اقرار الخطة الصيفية".وأوضح، أن "الخطة الزراعية من الموسم الشتوي الحالي نفذت اعتماداً على الخزين المائي والايرادات المتاحة، خاصة وأن الكميات الواردة مطابقة لتوقعات الوزارة"، لافتا الى أن "هناك شحا بالمياه لهذا العام ومن غير الممكن المجازفة بالزراعة الصيفية واحداث مشكلة بالموسم المقبل".وأضاف، أن "هناك ذوبانا للثلوج في شهري اذار ونيسان، واذا صاحبه تساقط امطار فإن ذلك سيعزز الخزين المائي بشكل جيد"، منوها الى "اعتماد الوزارة على محاصيل الخضروات كونها تأخذ كميات مياه قليلة".

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