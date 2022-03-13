البيئة: تعزيز الشراكة مع محافظة بغداد لدعم المشاريع البيئية

2022/03/13 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكد وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة ومحافظة بغداد لدعم المشاريع البيئية وزيادة الوعي.وقال بيان لإعلام الوزارة، تلقته إيرث نيوز، إن “الفلاحي عقد اجتماعا موسعا مع محافظ بغداد محمد جابر عطا بحضور مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي امير علي الحسون والكادر المتقدم في الدائرة […]

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