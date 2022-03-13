هاآرتس العبرية :  صواريخ الحرس الثوري اصابت مراكز إسرائيلية مهمة في أربيل

2022/03/13 | 16:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… اكد تقرير لصحيفة هاآرتس العبرية ، الاحد، أن الصواريخ الباليستية التي اطلقها الحرس الثوري الإيراني سقطت على مراكز استراتيجية اسرائيلية في مدينة اربيل شمال العراق .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الصواريخ اطلقت على مقر الموساد في أربيل ، وأن هناك إصابات عديدة في الموقع، كما ذكر أن الاستخبارات الايرانية […]

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