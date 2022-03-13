باريس: الهجوم الصاروخي على أربيل يهدد استقرار المنطقة بأكملها

2022/03/13 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت باريس ،اليوم الأحد، “بأكبر قدر من الحزم” إطلاق الصواريخ على إربيل في كردستان العراق ليل السبت الأحد، مشيرة إلى أن الهجوم يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن الهجوم “يهدد استقرار العراق والمنطقة”.

وشددت الوزارة على التزامها حيال “سيادة العراق واستقراره واستقرار منطقة كردستان ذات الحكم الذاتي في داخله”.

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