بسبب تراجع الاقتصاد.. العراق يتذيل قائمة الدول في مؤشر السلام العالمي

2022/03/13 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتل العراق المرتبة 154 عالميا في مؤشر السلام العالمي بحسب تقرير لمعهد الاقتصاد والسلام.

وقال المعهد الذي يقع مقره في سيدني في تقرير له حول مؤشر السلام العالمي للعام الجاري ان السلام الإيجابي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم النظام، مبينا أن الدول التي تمتلك ذات مستويات أعلى من السلام الإيجابي تكون أكثر مرونة ، ومرتبطة باقتصاديات قوية ومزدهرة، ولديها أداء أفضل في التدابير البيئية، ومستويات أعلى من الرفاهية والسعادة، وتدابير أقوى للتماسك الاجتماعي، وزيادة الرضا عن مستويات المعيشة.

وبين ان العراق جاء بالمراتب الأخيرة في مؤشر السلام حيث احتل المركز مئة واربعة وخمسين عالميا من اصل مئة وثلاثة وستين دولة مدرجة في الجدول.

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